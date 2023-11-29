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Uyuşturucu parasını ses sisteminin içine zulaladı, jandarmadan kaçamadı

Uyuşturucu parasını ses sisteminin içine zulaladı, jandarmadan kaçamadı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada bagajdaki ses sisteminin içerisine gizlenmiş, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 24 bin TL nakit para ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu’nun Merkez ilçesinde H.H. isimli şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde de N.U. ve S.İ. isimli şahısların araç ve ikametlerinde yapılan aramada kannabinoid, kubar esrar ve sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şahıslara ait araçta şüphe üzerine arama yapan ekipler, ses sistemin içerisine zulalanmış, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 24 bin TL nakit para ve uyuşturucu madde ele geçirdi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.H., N.U. ve S.İ. isimli şahıslar, adliyeye sevk edildi.

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