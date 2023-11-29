BIST 8.051
DOLAR 28,91
EURO 31,75
ALTIN 1.895,02
HABER /  DÜNYA

Japonya'nın güney sularında ABD'ye ait askeri uçak düştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Japonya'nın güney sularında ABD'ye ait askeri uçak düştü

Japonya sahil güvenliği, ABD'ye ait V-22 Osprey askeri uçağının içindeki 8 kişiyle birlikte Japonya'nın Yakuşima Adası açıklarında düştüğünü duyurdu.

Abone ol

Japonya sahil güvenliğinden yapılan açıklamada, ABD ordusuna ait V-22 Osprey uçağının 8 kişiyle birlikte yerel saatle 14.47 civarında ülkenin batısındaki Yakuşima Adası açıklarında düştüğü bildirildi.

Bölgeye devriye botları ve uçakları gönderildiği, 8 kişinin akıbetinin bilinmediği aktarıldı.

Japonya Savunma Bakanlığı uçağın saat 14.40 civarında radardan kaybolduğunu aktarırken, bölgedeki ABD kuvvetlerinin sözcüsü olayla ilgili hala bilgi topladıklarını belirtti. Görgü tanıkları ise uçağın alçalırken sol motorunun yandığını ifade etti.

Öte yandan, geçtiğimiz Ağustos ayında da ABD'ye ait bir V-22 Osprey askeri uçağı askeri tatbikat sırasında Avustralya kıyılarında düşmüş, 3 deniz piyadesi hayatını kaybetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Uyuşturucu parasını ses sisteminin içine zulaladı, jandarmadan kaçamadı
Uyuşturucu parasını ses sisteminin içine zulaladı, jandarmadan kaçamadı
İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos martıları ve kuşları vurdu
İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos martıları ve kuşları vurdu
Malatya'da bir şahıs yolda yürürken silahla vuruldu
Malatya'da bir şahıs yolda yürürken silahla vuruldu
Dolar ve Euro'da son durum! Yükseliş mi var düşüş mü?
Dolar ve Euro'da son durum! Yükseliş mi var düşüş mü?
1 yılda 5 kez soyuldu, son soygundaki hırsızların pişkinliğine isyan etti
1 yılda 5 kez soyuldu, son soygundaki hırsızların pişkinliğine isyan etti
Arnavutköy'de sokaklar su altında kaldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Arnavutköy'de sokaklar su altında kaldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Aksaray'da salatalık çuvallarından uyuşturucu çıktı
Aksaray'da salatalık çuvallarından uyuşturucu çıktı
Düzce'de inşatta asansör boşluğuna düşerek yaralandı
Düzce'de inşatta asansör boşluğuna düşerek yaralandı
Dev ağaç, otoparktaki araçların üzerine devrildi
Dev ağaç, otoparktaki araçların üzerine devrildi
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülüyor
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülüyor
Tuzla'da 7 balıkçı teknesi battı
Tuzla'da 7 balıkçı teknesi battı
Trabzon'da dalgalara kapılan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Trabzon'da dalgalara kapılan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor