Şifreyi 1234 yapmışlar! Hırsızlar yazılımcıyı bir yılda 5 kez soydu!

Yalova'da son bir yılda 5 kez hırsızların hedefi olan yazılımcı Ersin Acar, evi, arazisi, inşaatı ve karavanından toplam değeri 250 bin lirayı aşkın malzeme çalındı.

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İlk olarak Yalova merkeze bağlı Kazımiye köyündeki evi yaklaşık bir yıl önce soyulan, ardından Çınarcık ilçesinde karavanının güneş paneli aküleri ve bazı malzemeleri çalınan Acar'ın, 2 ay sonra ise aynı ilçedeki arazisinde bulunan yer altı kabloları ortadan kayboldu.

Çiftlikköy ilçesindeki inşaatının demirlerinin çalınmasıyla 4'üncü defa hırsızların hedefi olan Acar'ın en son il merkezinde Adnan Menderes Mahallesi'ndeki evinin deposu soyuldu. Depodaki hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ersin Acar, gazetecilere, son olayda bahçe kapısını açıp içeri giren iki hırsızın, "1234" gibi basit bir şifresi olan apartman kapısını açarak içeri girdiğini söyledi.

Hırsızların yaklaşık 4 saatte birkaç kez gelip giderek depodan yaklaşık 50 bin lira değerindeki dalgıç ve marangoz malzemelerini çaldığını belirten Acar, şöyle konuştu:

"5 kez hırsızlıkla karşı karşıya geldim. En son yaşadığımız çok ilginçti. Diğerlerinde kamera görüntüsü yoktu ama burada gördüğümüz kadarıyla artık hırsızlar çok relaks bir biçimde ve işini profesyonel yapıyorlar. Bizim apartmanımızdan yaşayanlardan daha rahat şekilde apartmana girip rahat bir şekilde teşhis yapıp sonrasında hırsızlığı gerçekleştirebiliyorlar, onu öğrendik. Güvenlik kamerasındaki videolarda bunu gayet açıkça görüyoruz. Arkadaş basit şekilde kendi evine girer gibi giriyor. Bir kapıyı açıyorlar, sonra apartman içinde geziyorlar. Sonra alt kata iniyorlar. Hiçbir tedirginlik yok. Depoya iniyorlar, yine kilitli kapıyı açıyorlar ve malzemeleri alıyorlar. Dışarda arabası mı var, arkadaşı mı var, çaldıklarını veriyorlar sonra tekrar geliyorlar içeriye. Aynı şekilde saat 01.00'den 05.00'e kadar sürüyor."

Hırsızlıklarda toplam zararının 250 bin liradan fazla olduğunu dile getiren Acar, son olayı da polise bildirdiğini ifade ederek, hırsızların bulunarak gerekli cezayı almalarını istedi.