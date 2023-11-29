Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'ya 'Gazze Kasabı' dedi! Yerel seçim talimatını verdi: Yeniden İstanbul..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Gazze'de son asrın en büyük mezalimlerinden birini yapan Netanyahu, adını tarihe şimdiden Gazze kasabı olarak yazdırmıştır" dedi. Erdoğan, yerel seçim için de talimatını verdi: Bugün bir başlık atıyorum. Yeniden İstanbul...

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğn, yerel seçimler için ana hedefi şu cümlelerle gösterdi: "Bugün bir başlık atıyorum. Yeniden İstanbul..." İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

- Gazzeli kardeşlerimiz 7 Ekim'den beri insanlık tarihinin en kalleş saldırılarına maruz kaldı. Gazze tarihin en menfur saldırılarına uğradı.

- Babalara gözü gibi sakındıkları yavrularının parçalarını topladılar. Açık hava hapsihanesine sıkıştırdıkları 2,3 milyon insana adeta soykırım uyguladılar.

- 50 gün boyunca Gazze'yi yaktılar, yıktılar. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen her türlü zulmü yaptılar. 7 Ekim'den beri yaşadıkları tam bir cehennemdi. Şehitlerin her birinin rahmetle yad ediyorum.

Netahyahu: Gazze Kasabı...

- Gazze'deki binaların 3'te 2'si yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi. Sağlık ve eğitim altyapısı tamamen çökmüş durumda. Gazze'de son asrın en büyük mezalimlerinden birini yapan Netanyahu, adını tarihe şimdiden Gazze kasabı olarak yazdırmıştır.

- Bu kara leke sadece ona destek veren herkesin alnına yapışmıştır. Gazze'de işlenen insanlık ve savaş suçlarını da Batılı ülkelerin tepkisizliğini de asla unutmayacağız.

- Bugün de tüm imkanlarımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. Son olarak Cezayir seyahatimizde Cumhurbaşkanı Tebun'la, Lübnan Başbakanı Mikati ile bu meseleyi tüm yönleriyle konuştuk. İspanya Başbakanı ile telefon görüşmemizde Gazze'yi ele aldık. Bu konudaki dik duruşu için İspanya'yı tebrik ediyorum.

- Yarın BAE'ye gidiyoruz. Dubai ziyaretlerimizde Gazze'yi de ele alacağız. Gazze için neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz.

İkinci yardım gemimiz yola çıkıyor

- İsrail hukuk önünde hesap verecek. Gazze'deki vatandaşlarımızın tahliyesini büyük ölçüde tamamladık. Toplam bin 500 ton insani yardım taşıyan ikinci yardım gemimiz bugün yola çıkıyor.

Yunanistan'la aşılamayacak sorunumuz yok

- Komşularımızla aşılamayacak hiçbir sorun yoktur. Yaklaşan Yunanistan ziyaretine de yaklaşımımız bu yöndedir. Yunanistan'la ihtilaflarımız bugün de vardı yarın da olacak. Ama bu gerçek aynı coğrafyayı paylaşan iki komşu ülke olarak ortak paydada buluşamayacağımız anlamına gelmiyor.

- İş birliğini geliştirebileceğimiz birçok başlık vardır. Yunanistan ziyaretinin şimdiden ülkeler arasında yeni bir sayfanın açılmasına vesile olmasını diliyorum.

2014'ten bu yana 134 milyar dolara çıktı

- Muhalefetin kara propagandalarına rağmen firmalarımız dünya çapında başarılara imza atıyor. Diğer firmalarımıza da ilham kaynağı oluyor. Dünyadaki krizlere rağmen bu ivmeyi değerli buluyoruz. Bu iklimin güçlenmesi için iş dünyamıza her türlü desteği sağlıyoruz. Her girişimcimizin yanındayız.

- Merkez Bankamız bu amaçla yeni yatırım taahhütlü kredi programına 100 milyar dolarlık limit tahsil edildi. 3 yıl boyunca toplam 300 milyar lira limit ayrılacak. İhracatçılarımız için günlük reeskont limitlerini 10 kat artırıp 3 milyar seviyesine çıkardık.

- MB Brüt rezervlerinin Eylül 2014'ten bu yana ilk kez 134,5 milyar dolara çıktığının müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum.

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye

- Emeklilerimizin yükünü hafifletmek için hayata geçirdiğimiz 5 bin TL ikramiye ödememizi, çalışan emeklilerimize de teşmil ediyoruz. Çalışan tüm emeklilerimize tek seferlik ödemelerimizi yapacağız. Teklifin hızlıca TBMM'den geçeceğine inanıyoruz.

İstanbul Sözleşmesi...

- İstanbul sözleşmesinden ülkemizin çekilmesine dair marjinal çevrelerce yürütülen kampanyanın hiçbir demeli yoktur. Amaçları kadına yönelik şiddet değil. Bunlar şiddetten rahatsız olsa bölücü terör örgütün kuyruğuna takılmazdı. Bugüne kadar ne bölücü örgütün kaçırdığı kız çocukları için iki kelam ettiler ne de Diyarbakır annelerine destek oldular.

Özgür Özel'e el öpme tepkisi

- Bölücü örgüte sempati bakanlarla opera dinlediler. Biz şehit anaları ile gerektiğinde canları pahasına darbecilere meydan okuyan kadınlarımızla vatanları için polis ve askerlerimiz ile yol arkadaşlığı yapmayı sürdüreceğiz.

Fahiş fiyatlara 10 kat ceza

- Depremi fırsata çevirmek isteyen tamahkarlar var. Deprem turistleri son seçimde milli iradenin şamarını yediler. Ekonomik hayattaki deprem fırsatçılarına da biz göz açtırmıyor. Yapım işlerinde fahiş fiyatlar söz konusu. Aynı malzeme aralarında 60 70 km olan iki şehrimizde yüzde 20-30 fiyat farkıyla satılıyor. Bu vicdansızlığın üzerine gitmekte kararlıyız. Fahiş fiyatlara ceza 10 kat artacak.

Ücretsiz doğalgaz desteği sürüyor

- Vatandaşlarımızın doğalgaz faturasını biz ödedik. Vatandaşımıza 87 milyar liralık destek verdik. 2024 Nisan ayına kadar doğalgaz desteği vereceğiz.

Muhalefeti üzülerek izliyoruz

- Bizim gündemimizde Türkiye Yüzyılı'nın inşası varken, muhalefetin gündeminde yalnızca siyasi geleceklerini kurtarmak var. Muhalefette yaşanan son gelişmeleri sadece yüzümüz kızararak değil üzülerek de seyrediyoruz. Türk demeokrasisi böyle bir manzarayı asla hak etmiyor. Milletimiz muhalefetin pembe dizileri aratmayan hançer siyasetinden bıktı.

CHP'nin siyaset tarzı zerre değişmedi

- Seçimden sonra da değişen bir şey olmadı. Ağır yenilginin tüm faturasını cumhurbaşkanı adaylarına kestiler. Yollarına pişkince devam ettiler. Utanmasalar seçim gecesi 10 dakikada bir kameralar önündeki "kazanıyoruz" ifadelerini reddedecekler. CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturan şahıs değişti. CHP'nin siyaset yapış tarzında zerre değişim olmadı. Dün milletin aklıyla dalga ediyorlardı bugün de halkı hafife alıyorlar.

- Figüranlar dışında hiçbir şey değişmedi. Tüm umutlarını masabaşı senaryolara bağlamışlar.

- Kendilerince bizim arkadaşlarımızı takip etmek için sözde kabine kurmuşlar. Bizden öğrenecekleri çok şey var. Ne biz ne de kabine üyelerimiz bunları talim etmekten asla gocunmayız.

- Elbete bunu söylerken, Atalarımızın "Bakmakla usta olunsaydı, kediler kasap olurdu" bu sözdeki hikmeti de göz ardı etmiyoruz. CHP ve şurekasına bizi, kabinemizi ve ittifakımız izlemeye devam etme çağrısında bulunuyorum. Bizdeki muhalefetten ne köy olur ne de kasaba... Bunların da ufku ancak buna yetiyor. Biz bunlara bakarak asla rehavete kapılmayacağız.

Yerel seçim talimatı: Yeniden İstanbul...

- Yerel seçimlere hazırlıklarımızı kendimize göre yürüteceğiz. Bugün bir başlık atıyorum. Yeniden İstanbul. Cumhur İttifakı olarak yolumuza güçlü şekilde devam edeceğiz.