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Tekirdağ'da ağaç devrildi, park halindeki 3 otomobile zarar verdi!

Tekirdağ'da ağaç devrildi, park halindeki 3 otomobile zarar verdi!

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dut ağacının devrilmesi sonucu park halindeki 3 otomobil zarar gördü.

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Orta Cami Mahallesi'nde dut ağacı, etkili olan sağanağın ardından toprak zeminin gevşemesi nedeniyle park halindeki 3 aracın üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Devrilen ağaç, itfaiye ekiplerince kesilerek kaldırıldı. Olay nedeniyle 3 otomobilde hasar oluştu.

Belediye ekipleri, ağaç parçalarını kamyonete yükleyerek temizlik çalışması yaptı.

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