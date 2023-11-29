Tekirdağ'da ağaç devrildi, park halindeki 3 otomobile zarar verdi!

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dut ağacının devrilmesi sonucu park halindeki 3 otomobil zarar gördü.Abone ol
Orta Cami Mahallesi'nde dut ağacı, etkili olan sağanağın ardından toprak zeminin gevşemesi nedeniyle park halindeki 3 aracın üzerine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Devrilen ağaç, itfaiye ekiplerince kesilerek kaldırıldı. Olay nedeniyle 3 otomobilde hasar oluştu.
Belediye ekipleri, ağaç parçalarını kamyonete yükleyerek temizlik çalışması yaptı.