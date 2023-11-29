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HABER /  POLİTİKA

Özgür Özel ve Meral Akşener görüşecek! Tarih belli oldu

Özgür Özel ve Meral Akşener görüşecek! Tarih belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Ankara'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek. İkilinin yerel seçimler ile ilgili konuşması bekleniyor.

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Yerel seçimler öncesi yarın Ankara'da dikkat çeken bir görüşme gerçekleşecek. NTV'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir araya geliyor.

Masada kritik konular var

Görüşme İYİ Genel Merkezi'nde saat 10:30'da gerçekleşecek. Gündemde başta Ankara ve İstanbul olmak üzere yerel seçimlerde olası iş birliği alternatifleri olacak.

Özel dün grup toplantısında muhalefete seslenmiş "Bütün Türkiye’yi büyük güç birliğine davet ediyoruz." açıklamasını yapmıştı.

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