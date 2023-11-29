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Fenerbahçe'nin Nordsjaellend maçı kamp kadrosu açıklandı: 7 eksik

Fenerbahçe'nin Nordsjaellend maçı kamp kadrosu açıklandı: 7 eksik

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında deplasmanda karşılaşacağı Nordsjaelland maçının kamp kadrosu açıklandı. Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Fred, Serdar Aziz, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu kafilede yer almadı.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarın TSİ 23.00’te Nordjaelland’a konuk olacak. Sarı-lacivertliler bu maç için Danimarka’ya hareket ederken kamp kadrosu da belli oldu.

Sakatlıklarını atlatan ve bireysel antrenmanlara başlayan Fred ve Djiku’nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Fatih Karagümrük maçında sakatlana Ferdi Kadıoğlu kamp kadrosunda yer almadı.

Teknik Direktör İsmail Kartal’ın, Nordsjaelland maçı için belirlediği kadroda şu isimler bulunuyor:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Efekan Karayazı, Muhammet İmre, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Joshua King, Ryan Kent, Dusan Tadic, Çağrı Fedai, Edin Dzeko, Umut Nayir, Michy Batshuayi."

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