e-Devlet'te yeni dönem: Resmi gazetede yayımlandı

e-Devlet'te yeni dönem başladı. Artık e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik tebligat adresi için başvuru yapılabilecek.

Abone ol

Elektronik tebligat yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Adalet Bakanlığı yönetmeliğiyle, elektronik tebligat yönetmeliğine "e-Devlet Kapısı" tanımı eklendi. Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yeni düzenlemeye göre, elektronik tebligat yönetmeliğinin 5. maddesi kapsamında elektronik tebligat yapılma zorunluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişiler, e-Devlet Kapısı vasıtasıyla PTT tarafından kurulan ve işletilen UETS sistemi üzerinden elektronik tebligat adresi almak için başvuru yapabilecek.

PTT tarafından; gerçek kişiler için kimlik bilgileri, tüzel kişiler için ise tâbi oldukları sistem bilgileri esas alınan UETS'ye kaydedilen tebligat adresidir.