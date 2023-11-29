BIST 8.051
DOLAR 28,91
EURO 31,75
ALTIN 1.895,02
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Uluslararası 3. Akdeniz Yer Bilimleri Birliği Sempozyumu İstanbul'da düzenlendi

Uluslararası 3. Akdeniz Yer Bilimleri Birliği Sempozyumu İstanbul'da düzenlendi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ev sahipliğinde, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsünün koordinasyonunda Uluslararası 3. Akdeniz Yer Bilimleri Birliği Sempozyumu düzenlendi.

Abone ol

İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde 26 Kasım'da başlayan sempozyuma 91 ülkeden katılan yaklaşık 400 bilim insanı, 17 farklı başlıkta yaklaşık 300 sunum yaptı.

Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Attila Çiner, yaptığı açıklamada, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen sempozyumun Akdeniz Havzası'ndaki yer, atmosfer ve çevre bilimcileri bir araya getirdiğini belirterek, "Sempozyum bu bakımdan Akdeniz'le ilgili uluslararası en büyük konferanslardan bir tanesi. Çok verimli bir etkinlik oldu." diye konuştu.

Prof. Dr. Çiner, sempozyuma çevrim içi olarak da Türkiye ve dünyadan birçok öğrencinin de katıldığını kaydetti.

Sempozyumda 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerle ilgili özel oturumda üst düzey sunumlar yapıldığına dikkati çeken Çiner, şunları kaydetti:

"(Sempozyum) Akdeniz Havzası ve yer bilimi konularıyla ilgili yeni projelerin üretilmesine aracı oldu. Toplantı sonuçları 4 kitap halinde bilim dünyasına sunulacak. Ayrıca toplantımız yakında zamanda hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen yer bilimcilerinden Prof. Dr. Aral Okay adına ithaf edildi. Bunun yanında sempozyum sonunda katılımcıların bir kısmı Kuzey Anadolu Fayı ve Kapadokya Volkanizması üzerine 5 günlük arazi gezisine katılacaklar."

ÖNCEKİ HABERLER
Erzurum'daki Kireçli Göleti'nin büyük bölümü buz tuttu!
Erzurum'daki Kireçli Göleti'nin büyük bölümü buz tuttu!
Antalya Devlet Opera ve Balesi aralık ayında 14 temsil sahneleyecek!
Antalya Devlet Opera ve Balesi aralık ayında 14 temsil sahneleyecek!
Olay iddia! Taner Tolga Tarlacı, siyahi kadına tecavüzden hapsi boyladı
Olay iddia! Taner Tolga Tarlacı, siyahi kadına tecavüzden hapsi boyladı
Türkiye'nin bisiklet ihracatında hedef 1 milyar dolar!
Türkiye'nin bisiklet ihracatında hedef 1 milyar dolar!
Bolu'da şofben patladı, tüm mahalle ayağa kalktı
Bolu'da şofben patladı, tüm mahalle ayağa kalktı
AB endüstriyel emisyonları azaltacak!
AB endüstriyel emisyonları azaltacak!
e-Devlet'te yeni dönem: Resmi gazetede yayımlandı
e-Devlet'te yeni dönem: Resmi gazetede yayımlandı
Fenerbahçe'nin Nordsjaellend maçı kamp kadrosu açıklandı: 7 eksik
Fenerbahçe'nin Nordsjaellend maçı kamp kadrosu açıklandı: 7 eksik
Manisa'da şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor
Manisa'da şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor
Kütahya merkezli suç örgütü soruşturması! Tutuklu sayısı 10'a yükseldi!
Kütahya merkezli suç örgütü soruşturması! Tutuklu sayısı 10'a yükseldi!
Antalya'da kaçak alkol operasyonu, 7 bin litre ele geçirildi
Antalya'da kaçak alkol operasyonu, 7 bin litre ele geçirildi
Özgür Özel ve Meral Akşener görüşecek! Tarih belli oldu
Özgür Özel ve Meral Akşener görüşecek! Tarih belli oldu