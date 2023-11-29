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AB endüstriyel emisyonları azaltacak!

AB endüstriyel emisyonları azaltacak!

Avrupa Birliği (AB) kurumları, üye ülkelerde hayvan çiftlikleri ve madenlerden kaynaklı endüstriyel emisyonların azaltılması konusunda anlaşma sağladı.

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AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen endüstriden kaynaklı zararlı emisyonların azaltılmasına yönelik yeni kurallarda uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Yeni kurallara göre, büyük hayvan çiftlikleri de dahil olmak üzere endüstriyel tesislerden hava, su ve toprağa karışan zararlı emisyon ve atıklar azaltılacak. Böylece insan sağlığı ve çevre daha iyi korunacak.

Endüstriyel tesislerden kaynaklanan azot oksit, amonyak, cıva, metan ve karbondioksit gibi kirlilik daha sıkı kurallara tabi tutulacak.

Yeni kurallar, 2030'dan itibaren en büyük çiftliklerden başlayarak aşamalı olarak uygulanacak.

Demir, bakır, altın, nikel ve platin gibi endüstriyel ölçekte üretilen cevherlerin çıkarılması ve işlenmesini kapsayan madencilik faaliyetleri de yeni kurallara dahil olacak.

Kuralların kapsamı, Komisyon tarafından yapılacak inceleme ve yasa teklifi doğrultusunda genişletilebilecek.

Avrupa'daki endüstriyel emisyon kayıt sisteminin kapsamı da genişletilecek. Üye ülkeler, yeni kuralları ihlal edenlere etkili, orantılı ve caydırıcı cezalar belirleyecek.

İdari para cezaları söz konu emisyon kural ihlalinde bulunan şirketin AB ülkelerindeki yıllık cirosunun en az yüzde 3'ü olarak hesaplanacak.

Bu aşamadan sonra yeni kuralların yürürlüğe girmesi için üye ülkeler ve AP'nin resmi onayı gerekiyor.

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