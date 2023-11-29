Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan piyasalara enflasyon mesajı

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan son dakika açıklamalar geldi. Erkan, "Kasım ayı öncü göstergeleri aylık enflasyondaki gerilemenin devam edeceğine işaret etmekte" ifadelerini kullandı. Erkan ayrıca, "TL'ye geçiş zamanının geldiğine inanıyoruz." dedi.

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan İstanbul Sanayi Odası toplantısında açıklamalarda bulundu. "Enflasyonun ana eğiliminde de bir gerileme başladı. Kasım ayı öncü göstergeleri aylık enflasyondaki gerilemenin devam edeceğine işaret etmekte" ifadelerini kullanan Erkan şunları kaydetti:

"TL'ye geçiş zamanının geldiğine inanıyoruz"

"Düşük enflasyon, tek başına fiyat istikrarından çok daha geniş anlamda bir istikrara tekabül ediyor ve artık bu istikrardan taviz verme lüksü kalmamıştır"

"TL'ye geçiş zamanının geldiğine inanıyoruz. Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz"

"Güçlendirilmiş YTAK ile cari dengeye katkı verecek, dolaylı etkileri kur ve fiyat istikrarında hissedilecek alanlarda üretim kapasitesinin artışını hedefliyoruz"

"Üzerimize düşeni yaparken 'algı, kabul, itibar' üçlüsü devreye girmiyorsa enflasyonu daha yüksek bir maliyetle de olsa bu patikaya oturtmaya kararlıyız"



"Fiyatlamada olumlu gelişmeler yaşanıyor"

Fiyatlama davranışlarında olumlu bazı gelişmeler yaşanıyor. Otomobil ve beyaz eşyada ilk defa indirimler başladı. Büyükşehirlerde kira artışlarında yavaşlama sinyalleri alıyoruz, parasal aktarım sürdükçe bu belirtiler artacak.

"Kurdaki istikrarın enflasyona olumlu etkisi olacak"

Kasım öncü göstergeleri aylık enflasyonda gerilemenin devam edeceğine işaret ediyor. Döviz kurundaki istikrarın aylık enflasyona olumlu etkisi olacak. Firmaların iki haftada bir fiyat değiştirdiği bir dönemden fiyatların daha uzun sürede değiştiği bir döneme geçeceğiz.

"Fiyat istikrarı sürdürülebilir büyümenin olmazsa olmazı"

Yatırım yapanlar yüksek enflasyon döneminde kısa vadeli perspektife odaklanıyor. Bu da büyüme üzerinde risk teşkil ediyor. Fiyat istikrarı sürdürülebilir büyümenin olmazsa olmazıdır.

Dezenflasyonun büyümeyi örseleyeceği kaygısı ifade edilmekte. Oysa iyi tasarlanmış bir politikayla büyümeye asgari etki ederek dezenflasyon mümkün.

Para politikası adımlarının hedeflediği etkilerin belli zaman alacağının bilincindeyiz. Bu adımların olumlu etkilerini güçlü şekilde gözlemlemeye başladığımızı ifade etmeliyiz.

"Bireysel kredi büyümesinde normalleşme başladı"

Bireysel kredi büyümesinde normalleşme başladı. Adımlarımızın kredilerde yeterli finansal sıkılığı sağladığını düşünüyoruz. Ticari kredi büyümesi süreklilik gösteriyor ve dengeli yapıda.