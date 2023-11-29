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Kozmetik sektörü Antalya'da buluşacak!

Kozmetik sektörü Antalya'da buluşacak!

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Uluslararası Kozmetik Kongresi" yarın Antalya'da başlıyor.

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Dernekten yapılan açıklamaya göre, kongre, birçok ürünü tek ürüne indirgediği için daha az ambalaj atığı oluşturmaları, daha az içerik kullanımı, üretimde daha az enerji ve su tüketimi gibi faydaları olan multifonksiyonel ürünlere dikkati çekmek için "Multifonksiyonel Kozmetikler" temasıyla gerçekleştirilecek.

Kundu Tesisler Bölgesi'nde düzenlenecek kongrede, kozmetik sektöründeki ekonomik gelişmelerden, multifonksiyonel ürünlerdeki teknolojilere kadar birçok konu ele alınacak.

Aralarında alanında uzman uluslararası profesör ve analistlerlerin de yer aldığı 850'nin katılımcının bir araya geleceği programın ilk oturumunda yabancı uzmanlar, sürdürülebilir kozmetiği konuşacak.

Atina Üniversitesinden Prof. Dr. Alexios-Leandros Skaltsounis'in de katılması beklenen kongrede, bilgilendirici workshoplar düzenlenecek.

Kongre kapsamında, "4 Bin Yıllık Kozmetik Tarihi Müzesi" açılarak ürünler sergilenecek.

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