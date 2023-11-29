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Bakan Tunç'tan fon açıklaması: "En doğru karar çıkacaktır"

Bakan Tunç'tan fon açıklaması: "En doğru karar çıkacaktır"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son zamanlarda gündemden düşmeyen 'fon' vurgununa yönelik açıklamalarda bulundu. Tunç, ikinci duruşmanın 12 Ocak'ta gerçekleşeceğini açıklarken "Kimler suçlu kimler suçsuz yargısal süreç neticesinde en doğru karar çıkacaktır." diye konuştu.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

Futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 18 kişiyi 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan davasına ilişkin Bakan Tunç, ikinci duruşmanın 12 Ocak'ta gerçekleşeceğini belirtti.

Tunç, "7 sanık var 18 müşteki var bu iddianame İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi." dedi.

Yargının iddiaları araştıracağını dile getiren Tunç, "Kimler suçlu kimler suçsuz yargısal süreç neticesinde en doğru karar çıkacaktır." diye konuştu.

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