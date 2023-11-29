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Tekirdağ'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Tekirdağ'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde aniden bastıran şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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Sabah saatlerinde etkisini gösteren gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle alt yapı dayanamadı, yolla göle döndü, binaları su bastı. Dereye dönen sokaklar, sürücülere zor anlar yaşatırken, şiddetli yağışa dayanamayan mazgal kapakları patladı.

Bülent Ecevit Bulvarı göle döndü

Alipaşa Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde bulunan 51 haneli siteyi su bastı. Site sakinleri ile belediye personeli arasında gerginlik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri tedbir aldı. Su durmasıyla gündeme gelen belediyenin yeni yaptığı yol yine yağmura teslim oldu. Suyla kaplanan yol trafiğe kapanırken, araçların geçişi Taşkent 1. Sokak’tan verildi.

İstanbul yolu Önerler mevkiinde de yol suyla kaplandı. Göle dönen yolda araçlar güçlükle ilerledi. Çarşı merkezinde yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerine ve kapalı alanlara sığındı.Bülent Ecevit Bulvarı’nın Çobançeşme ve Şeyh Sinan mahalleleri bölümünde yoğun su birikintisi oluştu. Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı’nın Eski Sanayi alt kısmı da sular altında kaldı. Ekipler yetişmekte zorlandı.

Araçlardan plakalar düştü

Çorlu Anadolu Lisesi arka tarafından geçen Karadeniz Caddesi’nde de su birikintisi oluştu. Su birikintisinden geçen çok sayıda aracın plakası düştü. Sürücüler, göle dönen yolda plaka aradı.

Evi su bastı

Rumeli Mahallesi’nde de bir evi su bastı. Şiddetli sağanak nedeniyle evini su basan vatandaş zor anlar yaşadı.Yağışın gün boyunca devam ettiği ilçede hava sıcaklığı 11 ile 16 derece arasında seyrediyor.

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