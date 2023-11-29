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Vakumlu poşetlerle yurda uyuşturucu madde getiren tır sürücüsü tutuklandı

Vakumlu poşetlerle yurda uyuşturucu madde getiren tır sürücüsü tutuklandı

Edirne'de polis ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir tırda yapılan aramada vakumlu poşetler içerisinde 9 kilo 178 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan tır sürücüsü K.Ş. tutuklandı.

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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Gümrük Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu Kapıkule üzerinden yurda giriş yapan bir tır durduruldu. Tırda yapılan aramada vakumlu poşetler içerisinde 9 kilo 178 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan tır sürücüsü K.Ş. adli makamlarca tutuklandı.

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