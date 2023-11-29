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Bursa'da 250 yıllık çınar fırtınaya dayanamadı!

Bursa'da 250 yıllık çınar fırtınaya dayanamadı!

Bursa'da saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan şiddetli fırtına tarihi Kozahan'daki 250 yıllık çınar ağacını kökünden söktü.

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Olayın gece yaşanması muhtemel faciayı önlerken, kafeteryalar da çınarın kırılan devasa dallarıyla zarar gördü. Devrilen çınarın görüntüsü dron ile görüntülendi.

Bursa'da 2.Beyazıd tarafından İstanbul'daki tarihi cami ve medreselere gelir elde edilmesi amacıyla 1492 yılında inşa edilen İç Kozahan'daki 250 yaşındaki tarihi çınar fırtınaya dayanamadı. 530 yıllık geçmişi bulunan tarihi handa, devasa çınar devrildiği esnada kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Kafelerin bulunduğu ve közde kahve ile meşhur olan İç Kozahan'daki devasa çınar saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan fırtınaya dayanamadı. Gece yarısı büyük bir gürültüyle yıkılan dev çınar ağacı, sabah gelen esnaflar tarafından parçalara ayrılmış halde bulundu.

Olayın gece yarısı yaşanması ise muhtemel bir faciayı önledi. Handaki kafe işleten esnaflar ise çınarın yerle bir olduğunu belirterek, "Allah'tan gece yaşandı. Eğer iş yerlerimizin açık olduğu saatte yıkılsaydı manzara farklı olurdu "dediler.

2014 yılında tescillenen ve o zaman 241 yaşında olduğu kayıtlara geçen tarihi çınarın devrilmiş hali dron ile havadan görüntülendi

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