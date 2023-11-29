Rönesans ChargeR 8 ilde 13 noktada 50 şarj ünitesini işletmeye açtı

Rönesans Holding grup şirketlerinden Rönesans Şarj İstasyon Enerji Yatırımları AŞ, 8 ilde, 12 AVM'de ve bir otelde olmak üzere Rönesans ChargeR İstasyonları'nı işletmeye açtı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcılarının ilk şarj deneyimine özel yüzde 25 indirim kampanyası uygulayacak Rönesans ChargeR, kullanıcı dostu mobil uygulama ile AVM'ler, hastaneler, kamu kurumları, akaryakıt istasyonları, otoyollar ve devlet yollarının yanı sıra ticari ve bireysel kullanıcılar için de çözüm sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rönesans Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Hatem, Rönesans ChargeR'ın 49 yıllık Şarj Ağı İşletmecisi Lisansına sahip olduğunu hatırlatarak, gün geçtikçe hızla artan elektrikli araçlar ve şarj istasyonları talebine yönelik olarak 13 ayrı noktada araç şarj istasyonu ile hizmet vermeye başladıklarını belirtti.

Hatem, şirket olarak Türkiye'nin en geniş AVM portföyüne sahip olduklarını ifade ederek, "Biz de şarj istasyonlarımızla tüm bu AVM'lerdeki yerimizi alarak, bu sayede müşterilerimizin şarj ihtiyaçlarını kolaylaştıracağız. İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da bulunan Optimum AVM'ler, İstanbul, Samsun, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki Piazza AVM'ler, İstanbul'da Kozzy, Maltepe Park, Hilltown Küçükyalı, İzmir'de Hilltown Karşıyaka ve Bodrum'da istasyonlarımız bulunuyor." bilgisini paylaştı.

Şu ana kadar 47 AC ve 3 DC olmak üzere toplam 50 şarj ünitesini hizmete açtıklarını aktaran Hatem, Rönesans ChargeR'ın AVM, sağlık kuruluşları, kamu kurumları, akaryakıt istasyonları, otoyollar ve devlet yollarının yanı sıra bireysel kullanım alanında da çözümler sunacağını bildirdi.

Hatem, konutlara ve sitelere Rönesans ChargeR istasyonları kurmayı öngördüklerini belirterek, organize sanayi bölgeleri, iş merkezleri, oteller, otoparkların farklı ihtiyaçlarına uygun çözümler sunacaklarını ve kullanıcı dostu mobil uygulama ile ticari ve bireysel ihtiyaçlar için en uygun çözümü sunduklarını kaydetti.

"Sürdürülebilirlik vaatlerimiz ile uyumlu"

Elektrikli şarj istasyonlarının Rönesans Holding'in sürdürülebilirlik hedefleri ile de uyumlu olduğunu anlatan Hatem, şu ifadeleri kullandı:

"Rönesans Grubu olarak en büyük vaadimiz hep şu oldu; sürdürülebilir geleceğin en büyük destekçisi olmak. Yaptığımız her işte her zaman daha iyisini hedefliyor ve daha iyi bir gelecek için çalışıyoruz. Rönesans Holding olarak daha iyi bir gelecek için sürdürülebilirliği tüm gücümüzle sahipleniyoruz ve tüm çalışmalarımıza 2040 yılında net sıfır emisyon hedefiyle devam ediyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürürken 2030 yılı için ara bir hedef belirledik ve 2022 yılına göre emisyonlarımızı yüzde 55 azaltmayı taahhüt ettik. Bu vaat, tüm iş kollarımız ve iştiraklerimizin de çalışmalarının tam merkezinde yer alıyor."