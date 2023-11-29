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Aylardır ortalıkta yoktu meğer fenomen Mükremin Gezgin hapisteymiş!

Aylardır ortalıkta yoktu meğer fenomen Mükremin Gezgin hapisteymiş!

Hamilelik senaryosuyla çektiği videoları TikTok'ta paylaşan fenomen Mükremin Gezgin o dönem büyük tepki çekmişti. Bir süre sonra estetiklerle tanınmaz hale gelen fenomen Gezgin meğerse aylardı cezaevindeymiş. Fenomen cezaevinden çıkınca bakın ne paylaştı.

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TikTok fenomeni Mükremin Gezgin, yalan hamilelik haberleriyle ülke gündemini oldukça meşgul etmişti. O dönem hesapları kapatılan Gezgin büyük tepki almış ve ifade bile vermişti.

geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri haline gelen Mükremin Gezgin bir süre önce tutuklandı. Cezaevine girme sebebinin ise 2-3 yıl önce gerçekleşen bir mevzu olduğunu açıklayan fenomen 1 günlük girip çıkacağını ifade etti.

Ancak tam 3 aydır tutuklu olan Mükremin Gezgin tahliye oldu. Sincan Cezaevi'nde olan Gezgin elinde çöp poşeti içinde eşyalarıyla çıktığı anları büyük bir sevinçle paylaştı.

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