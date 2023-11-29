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Şarkıcı Güzide Kasacı 94 yaşında vefat etti

Şarkıcı Güzide Kasacı 94 yaşında vefat etti

"Ağlama Değmez Hayat", "Benim Adım Çalıkuşu", "Sarsam Seni" ve "Civelek" adlı şarkıların da aralarında bulunduğu, çok sayıda eseri yorumlayan sanatçı Güzide Kasacı, 94 yaşında vefat etti..

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Kasacı'nın kızı Canan Alhas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin tedavi görmek üzere 27 Kasım'da kaldırıldığı Medilife Bağcılar Hastanesinde bu sabah hayatını kaybettiğini söyledi.

Bir dönem "Bayan Kahkaha" lakabıyla anılan Güzide Kasacı, 1929'da İstanbul'da doğdu.

Fatih Kız Ortaokulundan mezun olan sanatçı, 1951'de kayıt olduğu İstanbul Beledi­yesi Konservatuvarını 3 senede tamamlayarak me­zun oldu.

Kasacı, Münir Nurettin Selçuk, Refik Fersan, Dr. Nevzat Atlığ, Şefik Gürmeriç, Yesari Asım Arsoy ve Mustafa Nafiz Irmak'ın derslerine katıldı.

Sesiyle büyük beğeni kazanan sanatçı, 1960'tan itibaren solo albümlere imza attı.

Güzide Kasacı'nın seslendirdiği eserlerden bazıları şöyle:

"Seni Andım Yine", "Suçlusun Bunda Sen de", "Unutmak İstesem O Hatırayı", "Ah Şu Gönlümüz", "Bir Şeyler Var Aramızda", "Unut Sevme Beni", "Albümdeki Resimler", "Aman Adanalı", "Hüsnüne Güvenme", "Leyla Acep Neden Ses Vermiyor Feryadıma", "Merhaba Dostlar", "Canın İsterse", "Huysuzsun", "Yalan Yalan Değil", "Petek Petek Varken Balın", "Sevda Öyle Müşkül ki", "Kalmadı Bende Ne Arzu Ne Gönül", "Ah Dedim Vah Dedim", "Benim Yarim Yaramazdır Yaramaz", "Hangi Bağın Bağbanısan Gülüsen", "Sen Böyle İstedin", "Her Günüm Mazide Kalmış", "Ayrılsak da Beraberiz", "Dün Gece Ye's ile Kendimden Geçtim", "Hicranla Harap Oldu", "Çiçekten Çiçeğe".

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