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Gazzeli hastalar Türkiye'ye getirilmek için hazır!

Gazzeli hastalar Türkiye'ye getirilmek için hazır!

Sağlık Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Şükrü Yorulmaz, "Çocuk ağırlıklı bir hasta grubu. Hastalarımız ambulans içerisinde bekliyor, uçakla ilgili işlemler bittikten sonra Türkiye'ye yollayacağız. 5 aylık bir kız bebek var. Kollarında ve bacaklarında kırıkları olan bir bebek. Annesiyle onu da götüreceğiz." dedi.

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Yorulmaz, Mısır'daki El-Ariş Havalimanı'nda Ankara'ya getirilecek yaralıların sağlık durumları ve Gazze'deki sağlık çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Dün sabah Gazze Şeridi'ne giderek sahra hastanelerine ilişkin çalışma yürüttüklerini belirten Yorulmaz, bölgedeki hastanelerin eksiklikleri konusunda Bakanlığı bilgilendirdiğini aktardı.

Yorulmaz, hem mevcut hastanelerin eksikliklerinin giderilmesi hem de kurulması planlanan sahra hastaneleriyle gerekli izinleri alacaklarını söyledi.

Şu anda 20'den fazla hastayı, refakatçileriyle beraber tedavi için Ankara'ya göndereceklerini bildiren Yorulmaz, "Çocuk ağırlıklı bir hasta grubu. Hastalarımız ambulans içerisinde bekliyor, uçakla ilgili işlemler bittikten sonra Türkiye'ye yollayacağız. Bir kız bebek var. Kollarında ve bacaklarında kırıkları olan bir bebek. Annesiyle onu da götüreceğiz." bilgisini verdi.

Nakledilen hastaların Ankara'da sağlık durumlarının tekrar inceleneceğini aktaran Yorulmaz, "Hiçbir durumlarını atlamayacağız. Baştan sona bütün hastalar yeni hastaymış gibi değerlendirilecek." dedi.

Kanser ve ortopedi hastalarının ağırlıklı olduğunu belirten Yorulmaz, uçuşa elverişsiz durumda hastanın bulunmadığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Şükrü Yorulmaz, Türkiye'nin Gazzelilere yardımlarının süreceğini dile getirdi.

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