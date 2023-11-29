Meteoroloji uyarmıştı, Ordu'da dalgalar kıyıya yaklaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarının ardından Ordu’da dalgalar kıyıya yaklaştı.

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Samsun ve Ordu için yapılan fırtına uyarısının ardından rüzgar etkili olmaya başladı. Ordu’da denizde etkili olan rüzgar nedeniyle dalgalar kıyıya vurmaya başladı, kimi zaman iskele boyutuna ulaştı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün (29 Kasım) Samsun ve Ordu’da şiddetli rüzgar ve fırtına beklendiği duyuruldu. Yapılan uyarıda dikkatli olunması gerektiği belirtilerek, “Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın bugün Samsun çevreleri ile Ordu’nun iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (60-80 kilometre saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.