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Nevşehir'de kargo dolandırıcıları yakayı ele verdi, 11 kişi gözaltına alındı

Nevşehir'de kargo dolandırıcıları yakayı ele verdi, 11 kişi gözaltına alındı

Nevşehir’de internet üzerinden maddi değeri büyük ikinci el ürün satan kişileri satın almak vaadiyle dolandıran 11 şüpheli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla yürütülen ve yaklaşık iki aylık projeli çalışma çerçevesinde ikinci el satış sitelerinden ürün satışı sırasında kargolarda maddi değeri yüksek dizüstü bilgisayar, cep telefonu gibi elektronik ürünlere yönelik maddi değeri yaklaşık 10 milyon TL olan ve 250 den fazla nitelikli dolandırıcılık olayı gerçekleştirilen 11 şüpheliye yönelik Ankara, Kırıkkale, Manisa ve Aksaray illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kendilerine ‘Gezen Adam’ lakabı takan çete üyeleri, internet siteleri üzerinden satışa sunulan maddi değeri yüksek bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik malzemeleri satın alma vaadiyle satıcıyla irtibata geçtikleri, ürünü alacaklarını söyleyerek yaşadığı illerde bulunan satıcının tanıdıklardı adına kargoya vermelerini istedi. Zanlılar daha sonra kargo alıcılarıyla irtibata geçip kargo şirketinden arama süsü verilerek teslim kodlarını temin edip kargo şirketinden ürünü alarak dolandırıcılık yaptıkları, bu yöntemle 250'den fazla dolandırıcılık olayında yaklaşık 10 milyon lira değerinde gelir sağladıklarını belirlendi. 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda toplam 11 şüpheli göz altına alınarak Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri devem ediyor

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