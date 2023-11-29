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BBP lideri Destici'den yılda bir kez asgari ücret planına tepki: İşçinin alın terine haksızlık

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
BBP lideri Destici'den yılda bir kez asgari ücret planına tepki: İşçinin alın terine haksızlık

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Enflasyonun yüzde 60-70'lerde olduğu ülkemizde, yılda bir kez asgari ücret tespit edilmesine geri dönmek, işçinin emeğine, alın terine haksızlıktır." dedi.

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Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, asgari ücret rakamlarının enflasyonun altında olmaması gerektiğine dikkat çekti.

Son 6 aylık enflasyonun yüzde 45'e çıktığı varsayıldığında, bu rakamın verilmesi ve bunun üstüne de yüzde 10'un altında olmayan refah payının ödenmesi gerektiğini belirten Destici, şu açıklamalarda bulundu:

"Enflasyonun yüzde 60-70'lerde olduğu ülkemizde, yılda bir kez asgari ücret tespit edilmesine geri dönmek, işçinin emeğine, alın terine haksızlıktır. Onları bir yıl ocakta belirlenen maaşa mahkum etmek doğru değildir. 2024'te tahmini öngörülen enflasyon yüzde 50 bile olsa hazirana geldiğimizde asgari ücretlinin maaşı yüzde 25 eksilmiş olacak, onun için temmuzda mutlaka yeniden tespit edilmelidir, asgari ücret tek haneye düşene kadar yani yüzde 10'un altına düşene kadar."

"İsrail bütün tutuklamaları durdurmalı"

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilen "insani araya" da değinen Destici, İsrail'in bu süreçte bütün tutuklamaları durdurması gerektiğini söyledi.

İsrail hapishanesinden çıkan Filistinlilerin işkenceye maruz kaldıklarını anlattıklarını, diğer yandan serbest bırakılan İsrailli rehinelerin ise Hamas askerleriyle fotoğraf çektirerek teşekkür mektubu yayımladıklarını kaydeden Destici, bütün bu süreçlerin, gerçek teröristin İsrail olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Destici, Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı'nın, Filistin meselesine ilişkin birkaç toplantıyla, ufak tefek açıklamalarla durumu idare ettiğini, çok net bir tavır koyarak, ayağa kalkarak, yaptırım kararları uygulayacak tedbirleri dahi alamadığını kaydetti.

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