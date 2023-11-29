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13. Antalya Kitap Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor

13. Antalya Kitap Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Antalya Kitap Fuarı"nda okurseverler yazarlarla buluşuyor.

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Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam eden fuarda, kitapseverler hem yazarlarla tanışma hem de istedikleri kitabı satın alma fırsatı buluyor.

Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de fuarı ziyaret ederek, stantları gezdi.

Başkan Böcek, Vali Şahin'e, ziyarette "Ben Bu Şehre Aşığım" ve "İkinci Yaşam Siyaset ve İhanet" kitaplarını imzalayarak hediye etti.

Vali Şahin, yaptığı açıklamada, kitap fuarlarını ziyaret ederken şekerci dükkanına giren bir çocuk gibi mutlu olduğunu ifade etti.

Böcek'e Antalya'ya kazandırdığı kitap fuarı için teşekkür eden Şahin, "Bu kitap fuarı Antalya'da kökleşmiş. Okur ve yazarların buluşmasıyla fuar çok iyi gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yarın sona eren fuarın beşinci gününde de yazarlar kitaplarını imzaladı.

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