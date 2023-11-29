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Gaziantep'te 1 milyon lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi

Gaziantep'te 1 milyon lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin şüpheli bir şahsın çantasında yaptığı aramada 1 milyon lira değerinde 57 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarıyla mücadeleye yönelik Şehitkâmil ilçesinde operasyon düzenledi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen operasyonda şüpheli şahsın çantasında yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon lira olan 57 adet kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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