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Samsunspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Samsunspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Pas ve rondo çalışması ile devam eden idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Sakatlıkları geçen Moryke Fofana ve Mickael Tırpan idmanda yer alırken Landry Dimata fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Öte yandan Beşiktaş maçında sakatlanan Faslı oyuncu Youssef Ait Benasser'in yapılan muayene ve çekilen MR görüntülemesi sonrasında sağ uyluğunda kas yaralanması tespit edildi.

Tecrübeli oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

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