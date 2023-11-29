Yemek ısıtmak isteyen tır şoförü, piknik tüpünün alev almasıyla faciayı yaşadı

ERZURUM'da tır şoförlüğü yapan Kadir Uluman, yemek yapmak için yaktığı piknik tüpünün aniden alev alması sonucu yüzünden yaralandı.

Abone ol

Erzurum-Pasinler Yolu üzerinde bulunan Nene Hatun Mahallesi mevkiinde bir depoya malzeme boşaltmak üzere bekleyen tır sürücüsü Kadir Uluman, yemek ısıtmak için aracındaki piknik tüpünü yakmaya çalıştı. Bu esnada tüpün aniden alev almasıyla Kadir Uluman yüzünden yaralandı. Olayın şokunu üzerinden atmaya çalışan Uluman, ilk olarak çevrede bulduğu karlarla yüzünü temizlemeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevleri, tır şoförüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulans Uluman’ı Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk etti.

Hastanenin Yanık Tedavi Merkezi’nde tedavisi devam eden Kadir Uluman, olayın şokunu yavaş yavaş üzerinden attığını belirterek, “Malzeme boşaltmak için beklerken karnım açıktı ve bir şeyler hazırlamak istedim. Yemeğim vardı ısıtayım diye. Aşağı indim ve sandığımı açtım. Sandığımda tüp vardı. Tüpü yakayım diye çakmağı aradım ama arabada olduğunu fark ettim. Gaz gaz sıkışması filan olduğunu da düşünmüyorum. Arabaya gittim. Çakmağı getirdim. Bir elimle tüpün gazını açarken sağ elimle çakmağı vurduğum anda yüzüme patladı. O an bir çığlık attım. Kimse de yoktu etrafımda. Ne yapacağımı bilemedim. Yerler karlıydı. Yerden kar aldım ve yüzümü temizledim biraz. Bu arada internetten baktım, yanık anında ilk müdahale nasıl yapılıyor diye. Bol suyla yıkaması gerektiği yazıyordu. Tekrar yerden kar aldım ve yüzümü iyice bir temizledim. Ondan sonra bir havluyla falan sildim. Sonra ambulansı aradım. Geldiler beni aldılar, sağ olsunlar. İlk müdahaleydi ambulansta yaptılar. Sonra hastaneye getirildim. İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Aynanın karşısına gideyim dedim. Ama çekindim, yüzüm dökülmüş müdür, şekil değişmiş midir? Bir ara tereddüt ettim ama ondan sonra artık yapacak bir şey yok dedim. Baktım. Elhamdülillah böyle bir yüzümde bozulma falan yoktu. Burada da bana çok iyi bir tedavi uygulanıyor. En kısa sürede sağlığıma kavuşup, taburcu olmayı bekliyorum” diye konuştu.

Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi hekimleri, Kadir Uluman'ın 2. derece yanık tedavisinin sürdüğünü ve göz kapaklarında yanıklar oluştuğunu ifade etti.