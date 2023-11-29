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İYİ Parti'de toplu istifa şoku! Hepsi birden bıraktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İYİ Parti'de toplu istifa şoku! Hepsi birden bıraktı

Şanlıurfa’da İYİ Parti'nin 4 ilçe başkanı partilerinden istifa etti. Açıklamalar peş peşe geldi.

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İYİ Parti Şanlıurfa teşkilatı üst üste gelen istifalarla sarsıldı. Ceylanpınar İlçe Başkanı Ömer Koyuncu, Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Bülent Mermer, Karaköprü İlçe Başkanı Mehmet Yaşar Badıllı ve Eyyübiye ilçe Başkanı Enver Keskinbıçak, partiden istifa ettiklerini açıkladı.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan ilçe başkanları, istifalarına gerekçe olarak 'partinin aldığı yanlış kararlar ve teşkilata karşı duyarsız tutum'u gösterdi.

Bu ilçelerde bir çok yönetici ile parti üyesinin de toplu halde istifa ettikleri belirtildi.

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