BIST 8.054
DOLAR 28,91
EURO 31,76
ALTIN 1.898,49
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Hyundai ve University College London, karbonsuz gelecek için işbirliği yapıyor

Hyundai ve University College London, karbonsuz gelecek için işbirliği yapıyor

Hyundai Motor Company ve University College London (UCL), karbon nötr geleceğin teknolojilerini ortaklaşa araştırma konusunda anlaşmaya vardı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Company, karbon nötr geleceğin teknolojilerini ortaklaşa araştırmak için dünyaca ünlü University College London (UCL) ile ortaklık kurdu. Hyundai, Londra'da yapılan bu anlaşma ile birlikte hidrojen üretimi, hidrojen yakıt hücreleri ve elektrifikasyon teknolojisi için araştırma ve geliştirme alanlarında aktif bir şekilde rol alacak.

Hem Güney Kore hem de Birleşik Krallık, 2050 yılına kadar karbon nötrlüğü sağlamayı hedeflerken, Hyundai de bu anlaşmaya istinaden çevre dostu teknolojilere yönelik sürekli araştırma ve geliştirme yatırımlarıyla hidrojen ekonomisinin gelişimini hızlandırmayı ve gelecekte sürdürülebilir bir mobilite ekosistemi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

UCL, küresel üniversite sıralamasında sürekli olarak üst sıralarda yer alırken aynı zamanda sayısız Nobel ve Fields Madalyası gibi prestijli ödüllere sahip kişileri de bünyesinde barındırıyor. Hyundai ve UCL, hidrojen üretimi, yakıt hücreleri ve elektrifikasyon alanlarında karbon nötrlüğünü gerçekleştirmek için gelecekteki mobilite teknolojilerini ortaklaşa araştıracak. Hyundai ayrıca, şirketin 2045 yılına kadar karbon nötrlüğü elde etme hedefini temel alarak, çalışmalarını hızlandıracak.

ÖNCEKİ HABERLER
AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?
AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?
Samsunspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Samsunspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı
İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı
İstanbul Emniyeti'nde "taklit imza" soruşturması! Ali Yerlikaya, Zafer Aktaş...
İstanbul Emniyeti'nde "taklit imza" soruşturması! Ali Yerlikaya, Zafer Aktaş...
"Kargo dolandırıcılığı" operasyonunda 11 şüpheli yakalandı!
"Kargo dolandırıcılığı" operasyonunda 11 şüpheli yakalandı!
BBP lideri Destici'den yılda bir kez asgari ücret planına tepki: İşçinin alın terine haksızlık
BBP lideri Destici'den yılda bir kez asgari ücret planına tepki: İşçinin alın terine haksızlık
13. Antalya Kitap Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor
13. Antalya Kitap Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor
Deprem bölgesindeki TOKİ projelerinin su teminini DSİ yapacak!
Deprem bölgesindeki TOKİ projelerinin su teminini DSİ yapacak!
Bursa’da kentsel dönüşüm hamlesi sürüyor!
Bursa’da kentsel dönüşüm hamlesi sürüyor!
Otomobil sahipleri dikkat! Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi için son gün yarın
Otomobil sahipleri dikkat! Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi için son gün yarın
Diyarbakır'da otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk öldü!
Diyarbakır'da otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk öldü!
Beşiktaş'ta başkanlığa aday Serdar Adalı, projelerini anlattı: 3 transfer müjdesi, 200 milyon Euro'luk gelir!
Beşiktaş'ta başkanlığa aday Serdar Adalı, projelerini anlattı: 3 transfer müjdesi, 200 milyon Euro'luk gelir!