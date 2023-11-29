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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli görüşüyor! O şehirler MHP'ye verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli görüşüyor! O şehirler MHP'ye verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında beklenen görüşme bugün saat 15:00'te Beştepe'de gerçekleşecek. Kriz iddiaları sonrası ilk kez yapılacak görüşmede, yerel seçim hazırlıkları masaya yatırılacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 50 artı 1 kuralı değiştirilmeli" çıkışına MHP lideri Devlet Bahçeli'nin karşı çıkması sonrası ertelenen ve kriz iddialarının konuşulduğu görüşme bugün gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15:00'te Beştepe'de MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ağırlayacak. 

Cumhur İttifakı, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilmesi planlanan yerel seçimler için heyetler arası görüşmelerin büyük ölçüde tamamlandığı belirtiliyor. Buna göre;

- AK Parti ve MHP, 30 büyükşehirde ortak adaylarla seçime girecek. Bu büyükşehirlerden Adana, Mersin ve Manisa'da 2019'daki gibi MHP'nin büyükşehir belediye başkan adayının destekleneceği, diğer büyükşehirlerde ise AK Parti 'nin adayının destekleneceği ifade ediliyor.

- AK Parti ve MHP ayrıca 27 il belediyesinde işbirliği yapacak. Bu belediyelerden 23'ünde AK Parti, 4'ünde ise MHP'nin adayının destekleneceği dile getiriliyor. Bu illerde, Osmaniye dışında CHP'nin yönetimindeki Kırşehir, Bartın, Amasya gibi il belediyelerinde de ittifak kapsamında MHP'li adayın destekleneceği belirtiliyor.

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