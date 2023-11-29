Zeytin hırsızları jandarma tarafında Manisa'da yakalandı

Zeytin hasadının devam ettiği Manisa'da jandarma ekipleri zeytin hırsızlarına göz açtırmıyor. Kırkağaç ilçesine bağlı 7 mahallede gerçekleşen zeytin hırsızlıklarıyla ilgili 6'sı erkek 24'ü kadın toplam 30 şüpheli suçüstü yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş birimleri, çiftçilerin alın terini korumak için sürdürdüğü önleyici tedbirlere gece gündüz demeden devam ediyor. Son olarak Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 23-29 Kasım 2023 tarihleri arasında icra edilen Önleyici Devriyeler esnasında; 7 mahallede bulunan zeytin bahçelerinden hırsızlık yapan 6’sı erkek 24’ü kadın olmak üzere toplam 30 şüpheli, jandarma devriyeleri tarafından suç üstü yakalandı. 30 kişi hakkında adli işlem başlatılırken sadece kasım ayı içerisinde 53 kişiye zeytin hırsızlığı suçundan adli işlem yapıldığı açıklandı.