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Dilan Polat’ın “Şampiyonalar Ligi” fotoğrafında bulunan fenomenlere soruşturma

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Dilan Polat’ın “Şampiyonalar Ligi” fotoğrafında bulunan fenomenlere soruşturma

Dilan Polat’ın “Şampiyonlar Ligi” adıyla paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yurt dışı çıkış yasağı talep etti.

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Dilan Polat'ın 2019 yılında çekildiği ve "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Fotoğrafta yer alan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında Sulh Ceza Hakimliği'nden yurt dışı çıkış yasağı talep edildi. 

Dilan Polat'ın paylaştığı fotoğrafta Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan'ın yanı sıra, Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk, Yavuz ve eşi Merve Korkut, Tolunay ve eşi İleyda Topal, Ömer ve eşi Tuğba Bağ çiftleri bulunuyor.

Eylül Öztürk'ten ilk açıklama

Eylül Öztürk ve eşi Kenan Özkan'ın 5 milyon dolarla ABD'ye gittiği ve oradan peşin parayla 11 adet ev aldıkları iddia edilmişti. Eylül Öztürk sosyal medya hesabında paylaşım yaptı. 

Öztürk, "Evet şu anda bana geldikleri kesinleşti anladığım kadarıyla. Ben buradan bunu anlıyorum. Demek ki soruşturmaya veya incelemeye dahil olduk. Bu beni çok mutlu etti. Demek ki sona yaklaşıyoruz. Hep bir belirsizlik vardı. Ama ben zaten yurt dışındayım, o nasıl olacak anlamadım. Neyse bunu avukatıma sorayım." şeklinde yazdı.



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