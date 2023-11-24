Dilan Polat'tan 'intihar' telefonu! Engin Polat'ı aradı, avukatları hemen cezaevine koştu
Dilan ve Engin Polat çiftinin davasını yakından takip eden gazeteci İsmail Saymaz, çok konuşulacak iddiayı gündeme taşıdı. İddialara göre; Dilan Polat, farklı bir cezaevine nakledilen eşi Engin Polat'ı arayarak, 'İntihar etmek istiyorum' dedi. Söz konusu telefon görüşmesi sonrası avukatlarının ise acil olarak cezaevine gittiği belirtildi.
Türkiye'nin konuştuğu Dilan ve Engin Polat davasını yakından takip eden gazeteci İsmail Saymaz, çok konuşulacak gelişmeyi gündeme taşıdı.
Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre; 5 Kasım'da tutuklandıktan sonra farklı cezaevlerine nakledilen Dilan Polat ve Engin Polat arasındaki bir telefon görüşmesi gerçekleşti.
Marmara Cezaevi’nde bulunan Dilan Polat'ın Çorlu cezaevinde kalan kocası Engin Polat’la telefon görüşmesinde psikolojisinin çok bozulduğunu anlattığı belirtildi.
Konuşmanın devamında ise Dilan Polat eşine “intihar etmek istiyorum” diye haykırdı.