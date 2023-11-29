Genç kadına eski erkek arkadaşını darp ettirmekten gözaltı

Samsun'da eski erkek arkadaşını darp ettirip, cep telefonunu gasp ettirdiği iddia edilen genç kız, polis tarafından gözaltına alındı.

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Olay, İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi’nde bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B. adlı genç, eski kız arkadaşı E.B.'nin "Senin bana borcun var. Borcunu getir" diye kafeteryaya çağırdığını ve burada tanımadığı şahıslar tarafından darp edilip, 10 bin liralık cep telefonunun gasp edildiğini ve bu olayı eski kız arkadaşının azmettirdiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine E.B. adlı kadın, Gazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen E.B., "B.B. beni aradı ve 'Borcunu vereyim' dedi. Ben de kendisine 'Her zaman oturduğumuz kafedeyim, gel' dedim. B.B. kafeye gelince üvey ağabeyinin oğlu ile tartıştı ve burada kavga etti. 3 erkek şahıs da kendisini darp etti. Benim bu olayla ilgim yok" dedi. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.