Antalya Uluslararası Bilim Forumu'nda iklim değişikliği masaya yatırıldı

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Uluslararası Bilim Forumu (ANISF 2023) başladı.

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Büyükşehir Belediyesi ile çeşitli kurum ve kuruluşların işbirliğiyle gerçekleştirilen "İklim Değişikliği, Çevre Krizi ve Göç" ana başlıklı foruma 8 ülkeden alanında uzman 60 konuşmacı katılıyor.

Antalya Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, program açılışındaki konuşmasında, iklim krizinin küresel bir sorun olduğunu söyledi.

İnsanoğlunun doğuşundan itibaren kimi faaliyetlerle çevreye zarar verdiğini belirten Tanrıkulu, "Bu zararların sonucu olarak çevre krizi meydana geliyor. Bu olgu insanların başka yere göçünü mecbur kılıyor. Çevreye zarar vermemiz sonucu çevresel veya iklim mültecisi kavramları ortaya çıkıyor. Göç, gerek göç eden insanlara gerekse ülkelerde bazı problemlere neden oluyor." dedi.

Tanrıkulu, ülkelerin de dünyaya zarar verdiğini, Çernobil faciası, savaşlar, Suriye'deki çatışmalar ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları gibi olayların çevresel sorunlara ve göçe neden olduğunu vurguladı.

İklim krizine yönelik ise yaşanılabilir bir çevre oluşturulması gerektiğini anlatan Tanrıkulu, bu kapsamda şehir planlamalarının doğru yapılmasının önemine dikkati çekti.

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen de çevre, iklim krizi ve göç konularının önemli olduğunu söyledi.

Üniversite olarak bu kapsamda çalışmalar yürüttüklerini aktaran Özen, "Üniversiteler, kamu kurum kuruşları ve sivil toplum kuruluşları olarak çok hızlı bir şekilde eyleme geçmemizi gerektiren verilerle karşı karşıyayız. " dedi.

"İklim değişikliğini göç ve çevresel krizler bağlamında değerlendireceğiz"

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Politika ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Forum Başkanı Prof. Dr. Erol Esen ise forumun disiplinler arası bir buluşma olduğunu dile getirdi.

Forumda, sosyal ve fen bilimleri alanında uzman isimlerin bir araya geleceğini söyleyen Esen, "Amacımız öncelikle iklim değişikliğini anlamak. İklim değişikliğini göç ve çevresel krizler bağlamında değerlendireceğiz. Kriz birçok faktörle geliyor ve birçok sonucu var. Bilimsel çalışmalar, iyi uygulamalar, hukuki düzenlemeler, uyum çabalarını, iklim değişikliğinin neden olduğu göç hareketleri, çevresel değişikliklere yönelik stratejik ve olası çözümleri değerlendireceğiz. Çeşitli ülkelerdeki iyi uygulamaların tespiti ve yaygınlaştırılmasını desteklemek, işbirliği oluşumları sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Esen, forumda uzman konuşmacıların 60'a yakın bildiri sunacağını kaydetti.

Forum, 1 Aralık'ta sona erecek.