BIST 8.052
DOLAR 28,91
EURO 31,75
ALTIN 1.898,59
HABER /  GÜNCEL

Söke’de yağışlı hava kazaya neden oldu

Söke’de yağışlı hava kazaya neden oldu

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Ağaçlı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada yağışlı hava ile birlikte kayganlaşan yolda, beton mikseri devrildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Söke'den Davutlar yönüne doğru seyir halindeki Sezai A. yönetimindeki 09 R 5386 plakalı beton mikseri Ağaçlı Mahallesi çıkışında yokuşu tırmandığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası, yolun sağ tarafında bulunan ağaçlık alana doğru devrildi. Kazada sürücü Sezai A.’nın kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Kaza sonrasında olay yerine sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen beton mikseri olay yerinden kaldırılana kadar trafik kontrollü olarak tek şeritten verildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kasım ayı enflasyonu yüzde kaç olacak?
Kasım ayı enflasyonu yüzde kaç olacak?
"22. Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Sempozyumu" başladı
"22. Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Sempozyumu" başladı
Küçükçekmece’de rögarlar taştı, binaları su bastı
Küçükçekmece’de rögarlar taştı, binaları su bastı
İzmir'de vapur seferleri yağış sebebiyle iptal edilmişti, yeniden başladı
İzmir'de vapur seferleri yağış sebebiyle iptal edilmişti, yeniden başladı
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Gazze'de 'insani ara' açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Gazze'de 'insani ara' açıklaması
Muğla’da kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor
Muğla’da kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor
İsrail'in serbest bırakacağı esirlerin isimleri belli oldu: "Filistinli cesur kız" da listede
İsrail'in serbest bırakacağı esirlerin isimleri belli oldu: "Filistinli cesur kız" da listede
Zeytin hırsızları jandarma tarafında Manisa'da yakalandı
Zeytin hırsızları jandarma tarafında Manisa'da yakalandı
Genç kadına eski erkek arkadaşını darp ettirmekten gözaltı
Genç kadına eski erkek arkadaşını darp ettirmekten gözaltı
Dilan Polat’ın “Şampiyonalar Ligi” fotoğrafında bulunan fenomenlere soruşturma! Hepsine yasak geldi
Dilan Polat’ın “Şampiyonalar Ligi” fotoğrafında bulunan fenomenlere soruşturma! Hepsine yasak geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli görüştü! O şehirler MHP'ye verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli görüştü! O şehirler MHP'ye verilecek