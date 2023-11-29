Sinop'ta fırtına ağacı devirdi

Sinop’ta gece yarısından sonra etkisini gösteren şiddetli fırtına sebebiyle bir ağaç devrildi. Ağaç, görevliler tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

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Olay, dün gece saatlerinde Gazi Caddesi üzerinde bulunan Eski Yaşlılar Evi Bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısından sonra şiddetini arttıran fırtına ağacın devrilmesine sebep oldu. Sinop Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince devrilen ağaca müdahale edildi. Ağaç, ekipler tarafından kontrollü bir şekilde bulunduğu yerden kaldırıldı.

Ağacın devrildiği saatlerde kimsenin burada bulunmaması muhtemel yaralanma ve can kaybının önüne geçti.