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Sinop Üniversitesinden iki akademisyene TÜBA'dan ödül!

Sinop Üniversitesinden iki akademisyene TÜBA'dan ödül!

Sinop Üniversitesinden görev yapan iki akademisyen yazdıkları kitaplarla Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından Bilimsel Telif Eserleri kategorisinde ödüle layık görüldü.

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Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, AA muhabirine, TÜBA’nın her yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde değişik bilimsel faaliyetler gerçekleştirdiğini söyledi.

TÜBA'nın bu yıl Bilimsel Telif Eserleri ve Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanları kategorilerinde yarışma düzenlediğini vurgulayan Taşdemir, üniversitelerinden de çok sayıda akademisyenin başvuruda bulunduğunu dile getirdi.

Taşdemir, önceki günlerde açıklanan sonuçlara göre iki akademisyenlerinin Bilimsel Telif Eserleri dalında ödüle layık görüldüklerini belirterek, "Bilimsel Telif Eserleri kategorisinde üniversitemizden birçok hocamız müracaat etmişti. Bunlardan iki hocamız Doç. Dr. Süleyman Tekir ve Doç. Dr. Cem Demir’in uzun uğraşlar sonucu yazdıkları kitapları ödüle layık görüldü." dedi.

Taşdemir, üniversite yönetimi olarak bu tür bilimsel çalışmalara her zaman destek olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da bilimsel çalışma yapan, bu tür yarışmalara ya da bu tür ödüllere layık görülen hocalarımız ve öğrencilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Taşdemir, akademisyenlerin ödüllerinin ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacak törenle kendilerine takdim edileceğini sözlerine ekledi.

Doç. Dr. Süleyman Tekir'in "Süleyman Askeri Bey", Doç. Dr. Cem Demir'in ise "Osmanlı'da Amerikan Kızılhaçı" kitaplarıyla ödül almaya hak kazandığı belirtildi.

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