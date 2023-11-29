Bursa'da etkili olan fırtına Erikli Su Fabrikası'nın tırlarını ters çevirdi

Bursa’da etkili olan fırtına Erikli Su Fabrikası'nın bahçesindeki Mercedes tırları devirdi.

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Bursa’da dün geceden beri etkisini sürdüren fırtına Kestel Derekızık’ta tesisleri bulunan Erikli Su Fabrikası'ndaki 4 tır ve 1 dorseyi devirdi. Rüzgarın saatte 100 kilometre hızla estiği Bursa’nın birçok noktasında ağaçlar yıkılırken, çatılar uçtu. Tarihi 250 yıllık iki çınar ağacı da rüzgara yenik düştü. Uludağ'ın eteklerinde bulunan Erikli Su Fabrikası'nın bahçesinde devrilen Mercedes marka tırların yakınlarında kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.