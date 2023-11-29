İstanbul'da toprak kayması nedeniyle 3 gecekondu boşaltıldı!

İSTANBUL'un EYÜPSULTAN ilçesinde, inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 3 gecekondu tedbir amaçlı boşaltıldı.Abone ol
Kent genelindeki fırtına ve sağanağın etkisiyle Esentepe Mahallesi Park Üstü Sokak'taki inşaat alanında toprak kayması meydana geldi.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler kaymanın yaşandığı yerin çevresinde bulunan 3 gecekonduyu tedbir amaçlı boşalttı.
Evlerde yaşayanlar otel ve misafirhanelere yerleştirildi.
Toprak kaymasının ara ara devam ettiği bölgede ekiplerce güvenlik önlemi alındı.