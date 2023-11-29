BIST 8.022
DOLAR 28,91
EURO 31,76
ALTIN 1.894,67
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da toprak kayması nedeniyle 3 gecekondu boşaltıldı!

İstanbul'da toprak kayması nedeniyle 3 gecekondu boşaltıldı!

İSTANBUL'un EYÜPSULTAN ilçesinde, inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 3 gecekondu tedbir amaçlı boşaltıldı.

Abone ol

Kent genelindeki fırtına ve sağanağın etkisiyle Esentepe Mahallesi Park Üstü Sokak'taki inşaat alanında toprak kayması meydana geldi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler kaymanın yaşandığı yerin çevresinde bulunan 3 gecekonduyu tedbir amaçlı boşalttı.

Evlerde yaşayanlar otel ve misafirhanelere yerleştirildi.

Toprak kaymasının ara ara devam ettiği bölgede ekiplerce güvenlik önlemi alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
AB Komisyonu raporunda Türklere vize kolaylığı tavsiyesi verildi
AB Komisyonu raporunda Türklere vize kolaylığı tavsiyesi verildi
Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final kuraları çekildi
Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final kuraları çekildi
İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
Hatay'da göçmen kaçakçısı şahıs tutuklandı
Hatay'da göçmen kaçakçısı şahıs tutuklandı
Zafer Partisi'nde şok istifa! "Mobbinge uğradım!"
Zafer Partisi'nde şok istifa! "Mobbinge uğradım!"
Sinop Üniversitesinden iki akademisyene TÜBA'dan ödül!
Sinop Üniversitesinden iki akademisyene TÜBA'dan ödül!
Sinop'ta fırtına ağacı devirdi
Sinop'ta fırtına ağacı devirdi
SunExpress'e "Yılın Bölgesel Hava Yolu" ödülü
SunExpress'e "Yılın Bölgesel Hava Yolu" ödülü
Elon Musk'ın İsrail ziyaretinde 'beşik' görüntüsü gündem oldu gerçek ortaya çıktı
Elon Musk'ın İsrail ziyaretinde 'beşik' görüntüsü gündem oldu gerçek ortaya çıktı
Antalya Uluslararası Bilim Forumu'nda iklim değişikliği masaya yatırıldı
Antalya Uluslararası Bilim Forumu'nda iklim değişikliği masaya yatırıldı
Söke’de yağışlı hava kazaya neden oldu
Söke’de yağışlı hava kazaya neden oldu
Kasım ayı enflasyonu yüzde kaç olacak?
Kasım ayı enflasyonu yüzde kaç olacak?