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Hatay'da göçmen kaçakçısı şahıs tutuklandı

Hatay'da göçmen kaçakçısı şahıs tutuklandı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde araçla göçmen kaçakçılığı yapan şahıs tutuklandı.

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Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, 24 Kasım tarihinde Antakya - Reyhanlı yolunda bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve ülkeye illegal yollardan girdikleri anlaşılan 5 Suriye uyruklu göçmen şahıs tespit edildi. Olayın şüphelisi Z.E gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

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