Esenler'de alt geçit göle döndü, minibüs mahsur kaldı

Esenler'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir alt geçit adeta göle döndü. Bu sırada seyir halinde olan bir servis minibüsüyle otomobil suda mahsur kaldı.

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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Esenler'de ise bir alt geçidi bu bastı. Bu sırada seyir halindeki araçlar ilerleyemez oldu. Bir servis minibüsü ve otomobil suda mahsur kaldı. Araçlarda bulunanların kendi imkanlarıyla dışarıya çıktıkları öğrenildi. Yol trafiğe kapatılırken, ekipler suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.