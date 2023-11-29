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Uşak’ta motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı

Uşak’ta motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı

Uşak’ta motosikletin çarptığı 65 yaşındaki adam ağır yaralandı.

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Kaza, dün gündüz saatlerinde Uşak merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi Bir Eylül Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; H.K. (17) kontrolündeki 64 ADE 051 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçen U.Ö.’ye (65) çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerince U.Ö., Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. U.Ö.’nün hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerasında, U.Ö. yolun karşısına geçerken Bir Eylül Caddesi’nden Barbaros Caddesi istikametinde ilerlemekte olan motosikletin çarparak U.Ö.’yü sürüklediği görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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