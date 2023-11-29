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Hatay'da şüpheli çanta bomba imha robotu ile patlatıldı

Hatay'da şüpheli çanta bomba imha robotu ile patlatıldı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde şüpheli sırt çantası, bomba imha robotu Kaplanla patlatıldı. Patlatılan çantanın içerisinden elbise çıktı.

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Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde önünde duran sırt çantasını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, çantanın sahibini bulamayınca olay yerin bomba uzmanı çağrıldı. Çevre güvenliğinin alınmasının ardından şüpheli çanta, bomba imha robotu kaplanla patlattı. Patlatılan çantanın içerisinden elbise çıktı. Durumun normale dönmesiyle bölge yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.

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