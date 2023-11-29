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38 kişi göle dönen yolda mahsur kaldı, itfaiye erinin yaptığı 'helal olsun' dedirtti

38 kişi göle dönen yolda mahsur kaldı, itfaiye erinin yaptığı 'helal olsun' dedirtti

İSTANBUL Küçükçekmece'de şiddetli yağış nedeniyle göle dönen yolda mahsur kalan iki aracın içindeki 38 kişi, itfaiye ekipleri ve kepçe yardımıyla kurtarıldı. İtfaiye eri, bazı işçileri araca sırtında taşıdı.

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İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur yolları göle çevirdi. Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Gümrük yolu da su altında kalırken, Kanarya Mezarlığı'na cenaze için gelen midibüsün içindeki 30 kişi ve Halkalı’da çalışan ve Esenyurt’a giden bir servisin içindeki 8 kişi de suda mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, cenaze için gelen 30 kişiyi önce itfaiye aracının üzerine çıkardı. İşçilerin bir kısmını ise itfaiye eri sırtında itfaiye aracına taşıdı.

Tahliye edilen işçiler, başka bir araçla olay yerinden ayrıldı. Daha sonra olay yerine gelen Küçükçekmece Belediyesine ait kepçe iş servisini halatla çekip sudan kurtardı. Kurtarma anları kameraya yansıdı.

İşçi servisi sürücüsü, “Yağmur yağıyordu, geçerim sandım ama suda kaldı. Esenyurt’a gidecektim, arabada benle beraber 8 kişi vardı. İtfaiye kurtardı” dedi.

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