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Esnaf sadakasını duydunuz mu? Büşra Karahan projenin ayrıntılarını Mehmet Özışık'a anlattı

Direksiyon eğitmeni Büşra Karahan'ın müthiş projesi ile artık kendi mesleğiniz ile ihtiyaç sahibine sadaka verebiliyorsunuz... Nasıl mı? Karahan, projenin ayrıntılarını gazeteci Mehmet Özışık'a anlattı.

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Direksiyon eğitmeni Büşra Karahan'ın müthiş projesi ile artık kendi mesleğiniz ile ihtiyaç sahibinin derdine derman olabiliyorsunuz.

Gazeteci Mehmet Özışık'ın Youtube kanalına konuk olan esnaf sadakası projesinin mucidi Karahan, herkesin merak ettiği ayrıntıları aktardı. 

Projenin hikayesinin 2023 yılında başladığını anlatan Karahan, bilinmeyen detayları paylaştı.

MEHMET ÖZIŞIK'IN PROGMANININ TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

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