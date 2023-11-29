Medipol Sağlık Grubu, yurt dışındaki yeni temsilciliğini Kazakistan'da açtı

Medipol Sağlık Grubu, yurt dışındaki 11'inci temsilcilik ofisini Kazakistan’ın en kalabalık şehri Almatı'da açtı.

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Yılda 150 ülkede 40 bine yakın yabancı hastaya sağlık hizmet veren Medipol Sağlık Grubu, uluslararası yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde Medipol Grubu'nun yurt dışındaki 11'inci temsilciliği, düzenlenen törenle açıldı.

Törene, Türkiye’nin Almatı Başkonsolosu Evren Müderrisoğlu, Medipol Sağlık Grubu İşletme Direktörü Özer Koca'nın yanı sıra Kazakistan sağlık sektörü temsilcileri ile hekimler katıldı.

Koca, burada yaptığı konuşmada, kardeş ülke Kazakistan’da temsilcilik açılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Amacımız burada sağlık alanındaki işbirliğini daha da geliştirmek ve ileriye götürmek." dedi.

Temsilciliğin, Kazakistanlı hastalarla iletişim sağlamanın yanı sıra sağlıkla ilgili hizmet veren kurumlarla ilişkileri daha da derinleştirme konusunda çalışma yapacağını ifade eden Koca, "Burada sadece temsilcilik ile kalmayıp bunun daha ötesine gidip hem eğitim anlamında hem hastalarla ilgili süreçlerin yönetilmesi noktasında birebir kendimizin burada olduğumuzu da hissettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Almatı Başkonsolosu Müderrisoğlu da Türkiye'nin sağlık turizmi alanında dünyada ilk 10 ülkeden biri olduğunu belirterek, "Medipol Sağlık Grubu burada hem sağlık turizminin gelişmesinde katkıda bulanacak hem de ilerleyen dönemlerde klinik hizmetleri verme alanına da yoğunlaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Uluslararası sağlık hizmetlerinde özellikle onkoloji, hematoloji, organ nakli, pediatrik hematoloji ve kalp damar cerrahisi gibi alanlarındaki üstün başarısıyla bilinen Medipol Sağlık Grubu, Almatı temsilcilik ofisi aracılığıyla Kazakistanlı hastalara ücretsiz tıbbi ikinci görüş alma imkanı, Türkiye'deki uzman doktorlarla çevrim içi görüşme fırsatı ve tedavi sürecinde ihtiyaç duyulan tüm desteklere erişim hizmetleri sunmayı hedefliyor.