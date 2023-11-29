Balıkesir Ayvalık'ta fırtına ve şiddetli yağış hayatı felç etti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yağış ile birlikte etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi.

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Meteorolojiye göre, dün öğleden sonra başlayan ve güney yönlerinden saatte 50 ile 75 kilometre esen, ani ataklarla zaman zaman 100 kilometre hıza ulaşan fırtına Ayvalık sahil şeridindeki bazı küçük balıkçı teknelerini batırdı.



Fırtına nedeniyle ilçe genelindeki bazı reklam panoları devrilirken, gece saatlerinde bazı bölgelerde deniz taşarak sahil bandındaki yollarda araç trafiğini olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Ayvalık’ın kırsal mahallelerinden Akçapınar’da bir caminin minarelerinden birinin kubbesi yerinden oynayarak yana doğru kaydı. Kırsal mahallelerde bazı ormanlık alanlarda ise bazı ağaçların devrildiği öğrenildi.

Şiddetli fırtına nedeniyle ilçe merkezindeki Yunus Emre Parkı rıhtımı başta olmak üzere Cunda Adası ile ilçe merkezini birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü ile Sahilkent Mahallesi sahil şeridindeki batan küçük balıkçı tekneleri, Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki iş makineleriyle karaya çıkartılarak parçalanmaktan kurtarıldı. Fırtına ile etkili olan yağış nedeniyle gece saatlerinde TEİAŞ’a ait ana dağıtım merkezine yıldırım düşmesi sonucunda ilçede bazı mahalleler ve köylere uzun süre elektrik enerjisi verilemedi. Ekili alanların da zarar gördüğü fırtına ve yağış Ayvalıklı çiftçilerin mahsullerini de olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Ayvalık Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BASKİ ekipleri, polis ve jandarma ekipleri teyakkuz halindeydi.