Konya'da sobadan zehirlenen karı koca hayatını kaybetti

Konya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca evlerinde ölü olarak bulundu.

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Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Gebzeli Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın giriş katında yaşayan 3 çocuk babası Hüseyin Acar (53) ile eşi Gülbahar Acar (58) gece sobayı yaktıktan sonra uyudu. Sabah komşularının kendilerine ulaşamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başladı



Polis ekiplerince dairenin kapısının açılması üzerine çift, hareketsiz halde bulundu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Hüseyin Acar ve eşi Gülbahar Acar'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından çiftin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.