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Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye ödenmesine ilişkin önerge kabul edildi

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye ödenmesine ilişkin önerge kabul edildi

Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifine eklendi

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5 bin liralık emekli ikramiyesinde çalışan çalışmayan ayrımı kalkıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen torba yasa teklifine önergeyle yeni bir madde eklenerek çalışan veya başka bir yerden geliri olan emeklilerin de 5 bin liralık ikramiyeden yararlanmalarının önü açıldı.

Tüm emeklilere verilecek

Önerge komisyonda iktidar ve muhalefet partili milletvekillerinin oy birliğiyle kabul edildi. Teklifin TBMM Genel Kurulundan da geçmesi halinde yaklaşık 16 milyon emeklinin tamamı hiçbir ayrım yapılmaksızın 5 bin liralık ikramiyeden yararlanacak.

5510 sayılı yasaya yapılan atıf kaldırıldı

AK Partili milletvekilleri tarafından verilen önergeyle, sadece çalışmayan ve esnaf ya da tarımsal faaliyetlerinden gelir elde etmeyenlerin ikramiyeden yararlanmalarını düzenleyen 5510 sayılı yasaya yapılan atıf kaldırıldı. Önergenin gerekçesinde, "Madde ile 2023 yılı Ekim döneminde gelir/aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden gelir/aylık almakta iken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin çalışan emeklilerin de yararlanması amaçlanmaktadır" denildi.

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